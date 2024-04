Eccellenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) La pausa di tre settimane non ha arrugginito la brillantezza del gioiellino Chiesanuova e non ha offuscato i sogni di primato. La magica annata dei biancorossi infatti è ripresa come era terminata, vale a dire con un’altra vittoria, la quarta consecutiva. Questa volta non c’è stata goleada da parte dell’attacco più prolifico dell’ (10 reti nei precedenti tre successi) ma non poteva esserci spettacolo in un "campaccio" come quello del Monturano Campiglione, nettamente il più brutto della categoria e fra i più brutti della zona. Grazie al blitz 0-1 firmato da Pasqui, scelta vincente di Mobili che ultimamente lo sta preferendo a Mongiello (tra i pali ancora Carnevali, in attacco Trabelsi), il Chiesanuova è rimasto in scia alla Civitanovese e al Montefano, rispettivamente avanti 2 e 3 punti. Ha invece guadagnato sull’Urbino e adesso ha il Castelfidardo come inseguitore a tre lunghezze. ...