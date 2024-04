E se le scarpe col tacco non facessero più male?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 aprile 2024) E se i tacchi nonpiù? Un’utopia, o forse no. Con questo progetto in mente, GAITH-TECH ha ideato un dispositivo brevettato per essere integrato nella soletta durante il processo di assemblaggio della scarpa senza compromettere l’estetica del prodotto finale e senza modificare le fasi di lavorazione della calzatura. Croce e delizia di ogni donna, i tacchi alti rappresentano un elemento irrinunciabile nel guardaroba femminile. Il 70% delle donne di età compresa tra i 18 e i 68 anni dichiara di indossarli, nonostante le problematiche a essi collegate. Se è infatti vero che questo tipo di calzatura spesso provoca instabilità nell’appoggio del piede sul terreno così come un sovraccarico funzionale delle cinque teste metatarsali, cui viene associato un senso di discomfort e costrizione, è altrettanto apparente come i tacchi alti alterino in ...