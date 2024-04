E' morto Paolo Pininfarina | presidente della storica azienda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) E'dal 2008torinese di auto, fondata da suo nonno Battista nel 1930. Aveva 65 anni. Fino all'ultimo gli sono stati vicini la moglie Ilaria, i suoi cinque figli Greta, Giovanni, Iole, Tullio e Giulia e la madre Giorgia Gianolio. "A nome del cda, del collegio sindacale e di tutti i dipendenti- afferma l'amministratore delegato Silvio Angori - esprimo profondo dolore e cordoglio per la perdita del nostro caro. Siamo tutti estremamente riconoscenti all'ingegnereper il suo straordinario contributo all'e per essersi sempre speso con passione, in prima persona, per tutelare la nostra storia e la nostra ...