E’ in arrivo un’ondata di brutto tempo | 48 ore di piogge e grandine | poi tornano sole e caldo

(Di martedì 9 aprile 2024) E’ inuna ondata diche porterà pioggia esu tutta l’Italia e la neve sulle Alpi. La turbolenza durerà 48 ore. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore il malcolpirà il nord-ovest, con i primi fenomeni su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, poi in spostamento dal pomeriggio verso Lombardia e localmente Emilia e Toscana. Previstirali anche intensi ed associati a. Non solo: “fiocchi bianchi – afferma Tedici- sono attesi nelle prossime ore a quote alte, ma dalla sera cadranno fino a circa 800-900 metri di quota sui rilievi di confine. Mediamente cadranno 15-20 cm di neve fresca su tutta la catena alpina oltre i 1500 metri, da ovest verso est, entro la serata di mercoledì”. ...

