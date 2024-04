(Di martedì 9 aprile 2024) Tra i paesi che già l’hanno fatto, solo pochi fanno parte dell’Unione europea. Ora la Spagna dice che lo farà entro luglio, ma l’Europa si muove in ordine sparso. Eppure sarebbe ildi fare un gesto coraggioso. Leggi

È il momento di riconoscere lo stato palestinese - Tra i paesi che già l’hanno fatto, solo pochi fanno parte dell’Unione europea. Ora la Spagna dice che lo farà entro luglio, ma l’Europa si muove in ordine sparso. Eppure sarebbe il momento di fare un ...internazionale

Dichiarazione sulla mobilità ciclabile: un momento storico per l’Europa - Un passo avanti per la mobilità sostenibile: l’Europa si impegna a promuovere l’uso della bicicletta La bicicletta è stata riconosciuta come uno dei mezzi di trasporto più sostenibili, salutari ed eff ...meteogiornale

Rieti, il finalista del Premio “Strega” Paolo Di Paolo oggi alla libreria Moderna - RIETI - È considerato uno dei nomi più talentuosi del panorama letterario italiano, ed è arrivata proprio in questi giorni un’altra grande consacrazione per lo ...ilmessaggero