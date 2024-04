È battaglia a suon di posteroni I candidati tappezzano la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Ti ammiccano dai lati della carreggiata con fare rassicurante, qualcuno è addirittura orientato quasi come a guardarsi in senso di sfida all’interno della stessa rotonda, altri ancora ribadiscono il concetto di identità territoriale. Quella 2024 sarà senza dubbio ricordata come la campagna elettorale vissuta a colpi di manifesti elettorali. Non quelli classici da affiggere negli spazi riservati dalla prefettura, bensì sui cartelloni stradali fra 6x3, 4x3 e 3x2 (sono le dimensioni tecniche delle cartellonistiche). Gigantografie molto spesso utilizzate per annunciare la propria corsa o semplicemente per lanciare uno slogan. La novità non è chiaramente assoluta, ma quest’anno la corsa è stata forsennata, tanto che fino al 5 maggio (data in cui la legge non consente più questo tipo di pubblicità elettorale) non si trova più un cartellone libero nemmeno a pagarlo più del dovuto. Il primo ...