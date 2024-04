Dylan Dog | una passione che non finisce mai Il re dei collezionisti | “Piace perché è un antieroe fragile”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Melegnano (Milano) – Tutti pazzi perDog.l’indagatore dell’incubo è più di una mania, è un contagio che nell’arco di quasi quarant’anni non ha smesso di trasmettersi di generazione in generazione. È di Melegnano, nel Milanese, il presidente dell’associazionedogofili, sodalizio che raggruppa, in Italia, oltre 200 appassionati dell’omonimo personaggio ideato da Tiziano Sclavi. Cristian Fasano, classe 1975, programmatore informatico per un’azienda americana, padre di due figli di 6 e 9 anni, possiede tutti i fumetti “Dog” a partire dal primo, mitico numero del 26 settembre 1986, quando la nuova pubblicazione della Sergio Bonelli, con le vignette di Angelo Stano, fece il suo esordio in edicola: era “L’alba dei morti viventi”. Da allora Fasano non si è mai fermato, di pari passo col successo ...