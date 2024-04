“Due giorni fa è successa una cosa…” Isola dei Famosi 2024 | Luxuria sgancia la bomba in diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Colpo di scena all’dei. Nella prima puntata dell’8 aprile Vladimir, al debutto come conduttrice dopo le esperienze in veste di opinionista, ha fatto un annuncio che ha colto di sorpresa tutti i telespettatori. Nessuno si aspettava di sentire una cosa del genere, invece è stato proprio così e sono rimasti veramente tutti a bocca aperta dopo aver scoperto la notizia. L’deiè partita con qualche intoppo, infatti Vladimirha rivelato che c’è stato un ritiro ancora prima di iniziare, ovvero quello di Tonia Romano per problemi di salute. Ma c’è stato anche un imprevisto hot in, quando ad Elenoire Casalegno è uscito un po’ di seno. L’inviata in Honduras se n’è accorta subito ed è corsa ai ripari. Leggi anche: “Quelle ...