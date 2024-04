Dovizioso in ospedale dopo un incidente mentre faceva motocross | ricoverato con trauma cranico

(Di martedì 9 aprile 2024) Il pilota è caduto durante una sessione di allenamento: subito soccorso, è stato trasferito in elicottero all'Careggi di Firenze in codice 3.

