(Di martedì 9 aprile 2024) L'ex campione della 125 si stava allenando con la sua Yamaha sulla pista dadi Terranuova Bracciolini (Arezzo) ed ha riportato un trauma cranico.all'ospedale di Careggi () non è in pericolo di vita

Paura per Andrea Dovizioso: il pilota cade e batte la testa, l’incidente sulla pista da motocross - Paura per Andrea Dovizioso: il pilota cade e batte la testa, l'incidente sulla pista da motocross, trasferito in elisoccorso in ospedale ...unita

Dovizioso cade con la moto da cross, ricoverato d'urgenza a Firenze - L'ex campione della 125 si stava allenando con la sua Yamaha sulla pista da cross di Terranuova Bracciolini (Arezzo) ed ha riportato un trauma cranico. Ricoverato all'ospedale di Careggi (Firenze) non ...ilgiornale

Andrea Dovizioso cade dalla moto da cross, ricoverato in ospedale - Andrea Dovizioso, 38 anni, già campione del mondo della classe 125, è rimasto ferito questa mattina, intorno alle ore 11, cadendo dalla moto da cross lungo una pista in località Il Tasso nel comune di ...dueruote