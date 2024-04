Dopo il collasso alla maratona di Milano | Gallera è tornato in Consiglio regionale | «Non bisogna mollare»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) Ambulanza, flebo nell’ospedale da campo e riposo. È finita così laMarathon di Giulio, ex assessore al Welfare di Regione Lombardia durante la pandemia e, oggi, consigliere. Ilal 41esimo chilometro di corsa e poi il racconto sui social: «Una giornata troppo calda, la prima giornata calda, e un ritmo troppo veloce. Sono molto arrabbiato ma sono cose che capitano. La prossimaandrà sicuramente meglio». Oggi, 9 aprile,torna a farsi sentire sui social e, ringraziando chi gli è stato vicino in questa fase, pubblica una sua foto nella sede del: «pienamente operativo. Vi ringrazio di cuore per l’affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato con migliaia di ...