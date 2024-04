+ Il 2023 è stato un anno record in Emilia-Romagna per i trapianti di Organi : i potenziali donatori segnalati dagli ospedali al Centro Riferimento Trapianti sono stati 325 (il 6,5 in più del 2022), ... (ilrestodelcarlino)

Donazione organi: Sardegna terza regione in Italia per generosità - Sono tante, anche quest’anno, le città sarde nella classifica dei comuni più generosi d'Italia per la Donazione degli organi, e l'Isola si conferma fra le prime in Italia.sardegnalive

Donazione organi, i giovani sardi sono i più generosi d’Italia. Trento, Verona e Sassari le città più virtuose - Il 2023 è stato un anno record per numero di consensi e trapianti. Ecco la classifica nazionale dell’Indice del Dono 2024. Milano in calo, tra i meno virtuosi gli ultra settantenni ...quotidiano

Donazione di organi, è Mele in comune ligure più generoso: il 98,1% di residenti ha detto sì al prelievo post mortem - Il primato è stato raggiunto per il secondo anno consecutivo. Il sindaco Mirco Ferrando: “Grande lavoro di sensibilizzazione negli uffici comunali” ...ilsecoloxix