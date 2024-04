Don Camillo e Peppone | ma a Cassano D’Adda | la città commemora con due cortei separati i martiri uccisi dai nazisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Comune e Anpi in conflitto sull'organizzazione delle cerimonietive. L'Associazione Partigiani ignora ancora una volta eventi celebrativi istituzionali con la presenza dall'Amministrazione comunale. Due settimane dopo la cerimonia ufficiale del 24 marzo per il ricordo dei 5zione del comune dedicata ai 5 cittadini fucilati ail 31 marzo 1945 dai, l'Anpi sfila in corteo lungo le strade dellaper raggiungere il memoriale in via 5per dare vita ad una celebrazione tutta sua. Una prassi questa delle doppie cerimonie istituzionali diventata ormai consuetudine generale per l'Anpi did 'Adda ma non per i partigiani dell'Anpc che hanno invece scelto di partecipare alle varie ...