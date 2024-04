Domire con i gatti è riposante | con i cani…meno | cosa dicono gli esperti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Hai mai notato quanto sia contagioso il sonno quando osservi il tuo gatto riposare serenamente? Un nuovo studio pubblicato su Nature Scientific Report conferma che dormire con un gatto può essere più benefico per la qualità del sonno rispetto a farlo con un cane. Lo studio, condotto dal professor Brian Chin del Trinity College, ha coinvolto oltre 1.500 adulti americani per valutare le loro abitudini di sonno. Dai risultati è emerso che coloro che dormono con gli animali domestici nella stessa stanza hanno in media una qualità del sonno leggermente peggiore e più sintomi di insonnia rispetto a chi non lo fa. Tuttavia, prendendo in considerazione il tipo di animale domestico, i ricercatori hanno scoperto che dormire con un cane può avere un effetto negativo sul sonno, mentre non c’è stata evidenza di un impatto negativo nel caso di chi dorme con un gatto. Dormire con Fido piace a ...