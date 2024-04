Dombrovskis | ' alcuni Paesi in ritardo | limite Pnrr è 2026'

(Di martedì 9 aprile 2024) "Diversi Stati membri dovranno recuperare i ritardi" sull'attuazione dei"nel corso del 2024, mentre ci avviciniamo al: la dataper lo strumento". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis, "Mentre il tempo passa, dobbiamo andare avanti con l'attuazione per garantire che tutte le riforme e gli investimenti siano adeguatamente attuati entro la data", ha ribadito

Pechino cerca alleati (di business) in Europa. Li trova a Roma - Oggi a Lovanio il sesto Trade and Technology Council tra Unione europea e Stati Uniti cercherà un modo per indipendentizzarsi dalla Cina. Alla Farnesina Tajani presenta il suo Business Forum. La missi ...ilfoglio

Aerei militari sono stati schierati nei cieli della Polonia in seguito agli attacchi missilistici russi di stanotte - Aerei militari sono stati schierati nei cieli della Polonia in seguito agli attacchi missilistici russi di stanotte sull'Ucraina, rendono noto le Forze armate polacche. «È in ...ilmessaggero