Dolce pareggio per il Punta Marina | conquista la Seconda in anticipo

(Di martedì 9 aprile 2024) Nell’di sabato si è deciso il girone A della Terza ravennate. Il(1-1) del "Cavallucci" tra la capolistae l’immediata inseguitrice, il Mezzano – staccato di 7 punti – ha sancito il mantenimento del vantaggio da parte degli adriatici e, con due sole partite da giocare, la vittoria aritmetica di un campionato. Al gol al 38’ di Simone Tarlazzi per il, ha risposto il rigore di Condorelli al 13’ del secondo tempo, ma non è stato sufficiente ai granata per tenere vivo il discorso promozione. Una vittoria decisamente meritata, quella del, in testa dalla 6ª giornata di campionato, dopo aver scalzato la Compagnia dell’Albero e, da lì, praticamente mai in discussione, malgrado la resistenza strenua del ...

