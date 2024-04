Djokovic strapazza Safiullin | prova di forza a Montecarlo dopo il ko con Nardi | ottavo contro Musetti?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Novakha fatto il proprio ritorno in campo a un mese di distanza dalla sconfitta rimediataLucaai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 1 al mondo ha calcato la terra rossa di, surclassando il malcapitato russo Romanin due rapidissimi set. Il 36enne serbo si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2 in appena un’ora e undici minuti di gioco, non dando scampo al sempre rognoso numero 41 del ranking ATP.dida parte del 24 volte Campione Slam, che sta cercando di ritrovare la propria forma fisica migliore in vista di Roland Garros, Wimbledon e Olimpiadi di Parigi 2024. Novakprosegue così la propria avventura al Masters 1000 nel Principato e agli ottavi di finale ...