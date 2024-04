Djokovic-Safiullin oggi in tv | orario | canale e diretta streaming secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Novakaffronterà Romanneldeldi, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato di Monaco. Dopo la delusione del Sunshine Double, il numero uno al mondo torna in Europa per difendere la vetta del ranking ma soprattutto per rispondere a Sinner e Alcaraz, che hanno vinto i tre tornei più importanti andati in scena nel. Esordio sulla carta agevole per, che affronta un avversario ostico ma non particolarmente a suo agio sulla terra rossa. Al primoha comunque sconfitto lo spagnolo Munar e venderà cara la pelle contro Nole, anche per tentare di prendersi la rivincita dopo il ko nell’unico precedente (Tel Aviv 2022). ...