Dissequestrato dopo 5 giorni | Nancy | il dettaglio sul Suv che cambia il quadro

(Di martedì 9 aprile 2024) Il suv Range Rover con il qualeLiliano, 31 anni, ha provocato l'incidente sulla statale 91 in cui hanno perso la vita due giovani carabinieri in servizio di pattuglia, Francesco Ferraro e Francesco Pastore, rispettivamente di 27 e 25 anni, a Campagna in provincia di Salerno, le era stato sequestrato perché senza assicurazione e le era stato restituito cinque. La Procura di Salerno ha, dunque, iscritto nel registro degli indagati il nome della 31enne, che ora dovrà difendersi dall'accusa di duplice omicidio stradale. La donna è pure risultata positiva ai test tossicologici dell'alcol e della cocaina. La positività, evidenziata dal primo esame del sangue, dovrà però essere confermata dal un ulteriore test di secondo livello che avrà la validità di un controesame. Secondo quanto si apprende, la Procura di Salerno ha ...