Dispersione scolastica | l’allarme di Valditara | “Nelle periferie di Torino e Milano è superiore alla Campania Oltre il 30% è dato pazzesco”

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppedenuncia la gravità della situazione, con dati preoccupanti soprattuttodelle grandi città del Nord e in alcune zone del Sud. L'articolo .

Pubblicato il decreto ministeriale 7 marzo 2024, n. 41, con le risorse e i criteri di riparto degli interventi per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte ... (orizzontescuola)

"Stabili dell’Ausl da recuperare" - Cosimo Pederzoli propone di recuperare gli stabili Ausl di via Monte San Michele per creare la Casa della Comunità, un progetto educativo-culturale per contrastare la Dispersione scolastica e l'emerge ...ilrestodelcarlino

Protocollo Osservatorio-La Sicilia contro Dispersione scuola - Un protocollo sull'informazione con il quotidiano La Sicilia, come strumento di formazione per contrastare il fenomeno della Dispersione scolastica e della povertà educativa, è stato sottoscritto a Ca ...ansa

Interventi a favore degli alunni con BES, DSA e plusdotazioni. Apertura termini domande a.s. 2023/2024 e 2024/2025 - La Regione sostiene gli interventi volti a ridurre la Dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdota ...regione.fvg