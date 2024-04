Disney investe nei videogiochi ed assume molti veterani del settore

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 9 aprile 2024)ha deciso di effettuare una nuova riorganizzazione interna,ndodell’obiettivo di aumentare in modo più o meno deciso gli investimenti nel mondo dei, cercando in questo modo di sviluppare in modo autonomo un numero maggiore di titoli. Addentrandoci nello specifico della questione, su segnalazione di Gamingbolt scopriamo che dopo l’investimento di 1,5 miliardi di dollari effettuato in Epic Games per creare un nuovo universo in Fortnite, la Casa di Topolino ha intenzione di continuare ad investire in modo importante nell’industria dei. Difatti proprio in queste oreGames ha deciso di espandere il proprio gruppo dirigente, che prevede promozioni e diverse nuove assunzioni, con alcuni ...