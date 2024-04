Disforia di genere | commissione in Consiglio regionale “Nessuno stop all’attività del centro”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 – La relazione del ministero della Salute riguardo l’ispezione nelper ladinell’ospedale fiorentino di Careggi, arriva sui banchi del. Il 15 aprile è infatti in programma una seduta dellasanità ininteramente dedicata al tema: l'inizio della seduta è previsto per le 9.30 con l’intervento presidente dellaEnrico Sostegni (Pd). "Avevamo preso l'impegno di approfondire il tema - spiega - e anche a seguito della relazione del ministero della Salute, che parrebbe suggerire correttivi,alle attività, l'assessore alla sanità Simone Bezzini si è reso disponibile per il prossimo lunedì". ...