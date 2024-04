Diga di Suviana | l’intervento dei vigili del fuoco – Video

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Idelintervengono nella centrale delladidove l'esplosione di una turbina ha provocato la morte di almeno 4 persone. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana: almeno quattro morti. Feriti gravi e dispersi. Un’altra strage sul lavoro - L’incendio e l’esplosione alla centrale idroelettrica Enel di Bargi, Comune di Camugnano, nel Bolognese, hanno sconvolto il lago di Suviana, una comunità che ruota intorno alla Diga e all’impianto per ...firstonline.info

Esplosione alla centrale idroelettrica del bacino di Suviana: cosa sappiamo e chi sono le vittime - Era il giorno del collaudo di uno dei due gruppi di produzione dopo lavori di aggiornamento fatto da aziende esterne. L'esplosione attorno alle tre del pomeriggio sull'Appennino bolognese. Ci sono mor ...vanityfair

Suviana, Cgil-Uil: sciopero otto ore l'11 - "Siamo di fronte all' ennesima strage. In un Paese che ha più di 1.000 morti all'anno, c'è un modello di fare impresa che non va bene e e che va cambiato". Così il segretario della Cgil, Landini, sull ...rainews