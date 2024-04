Diffidati Real Madrid-Manchester City | giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Idi: ecco chi sono iindela Eithad. Le due squadre hanno alcuniin diffida che rischiano di saltare ildi questa super sfida con in palio la semifinale. Li elencheremo di seguito, ma intanto è bene ricordare che questi quattro, qualora dovessero essere ammoniti, non ci saranno alin terra spagnola ed eventualmente saranno nuovamente a disposizione per le eventuali semifinali. Per Guardiola c’è solo Ruben Dias a, discorso più complesso per quanto riguarda Ancelotti: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Vinicius ...

La 200esima gara in Champions di Ancelotti: contro il City un dubbio in difesa e allarme Diffidati - La 200esima gara in Champions di Ancelotti: contro il City un dubbio in difesa e il rischio Diffidati in vista del ritorno ...sportface

Codacons diffida La Sad: "Non usi nostro nome per pubblicizzare l'album" - (Adnkronos) - Il Codacons diffida il gruppo musicale La Sad a non usare il nome dell'associazione per pubblicizzare il suo nuovo album. "Da giorni il trio punk - si legge in una nota - sta sfruttando ...reggiotv

Real, Ancelotti indica la via: "Col City servono coraggio e personalità" - "Sarà importante l'aspetto mentale. Sono fiducioso che daremo il massimo, abbiamo abbastanza qualità per competere" ...sportmediaset.mediaset