(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (askanews) – Marcia indietro del governo britannico che si è detto ora favorevole alla partecipazione die bieloai Giochi Olimpici di Parigi purché gareggino come atleti neutrali, e non sotto le rispettive bandiere nazionali. Oggiha scritto al Comitato Internazionale Olimpico e al Comitato Paralimpico Internazionale per esprimere il proprio sostegno alla riammissione dei suddetti atleti, esclusi da ogni competizione internazionale dal febbraio 2022, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte dellaa. Resta in atto il divieto pera e Bieloa della partecipazione agli eventi a squadre. Le prossimesi svolgono dal 26 luglio all’11 agosto e le Paralimpiadi dal 28 agosto all’8 settembre. L'articolo proviene da ...

Dietrofront Londra, si a russi e Bielorussi alle Olimpiadi - Roma, 9 apr. (askanews) - Marcia indietro del governo britannico che si è detto ora favorevole alla partecipazione di russi e bielorussi ai ...sport.tiscali

New York, ticket d'ingresso Auto 15 dollari, taxi 1,25 - New York, la metropoli che non dorme mai, ha preso una decisione storica meditata da tempo: farà pagare il ticket d'ingresso a auto, moto, taxi, camion diretti all'area del Central Business District, ...italiaoggi

Assange, no all'estradizione negli Stati Uniti (per ora), Londra concede l'appello al fondatore di WikiLeaks - L'Alta Corte di Londra ha infatti dato oggi il via libera all'istanza della difesa del giornalista australiano - respinta in primo grado - per un ulteriore, estremo appello di fronte alla giustizia ...ilmattino