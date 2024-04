Diego Simeone torna in Serie A? L’apertura | ecco quando | dove e perchè

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) “Abbiamo fatto bene con l’Inter, quella qualificazione ci ha dato la forza di continuare in questa competizione difficile. Ci troveremo di fronte una delle squadre più intense del torneo, dobbiamo portare la partitapensiamo che possiamo fare male“.parla del percorso del suo Atletico Madrid in Champions League. “Il fattore stadio? La nostra gente è molto forte, ci porta una voglia e una energia superiore. Ma vivremo la stessa situazione a Dortmund”, ha aggiunto il tecnico a proposito del Wanda Metropolitano, catino bollente che spesso ha dato una grossa mano ai ‘Colchoneros’.inA: tra passato e futuro “Ritorno in Italia? Nei miei pensieri c’è un futuro in Italia. Ma ho due anni di contratto e un lavoro da continuare“....