Diabete in Toscana | campi scuola per adolescenti e famiglie con bambini

(Di martedì 9 aprile 2024) Tornano iperedaffetti da, ma anche per le loroe per formare tutor fra gliesperti nella gestione del loro. Tutti insieme, in campeggio per lo più, a contatto con la natura e per fare sport e attività all’aria aperta, ma soprattutto per imparare, con l’aiuto di medici e psicologi, a gestire questa patologia cronica e a superare i problemi di convivenza. La giunta regionale ha rinnovato i finanziamenti ed approvato il progetto anche per il 2024, stanziando complessivamente 170 mila euro, ripartiti tra l’Ospedale Meyer (che è il centro regionale di riferimento) e l’AslNord-Ovest e l’AslSud-Est, che organizzeranno e proporanno i ...