Di Michele | “Raspadori per il post Osimhen? Dipende dall’allenatore del Napoli il prossimo anno”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) Di: ”Zaniolo è un giocatore importante. Tuttavia, come accaduto a Cassano e Balotelli, il rischio è che si pecchi di equilibrio” A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto David Di, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Udinese e West Ham. Queste le sue dichiarazioni: Per Diche insidie nasconde il Frosinone per il? “Il Frosinone sta facendo un buon campionato. Era partito molto bene, anche se si è arrestato nelle ultime settimane. Vanta ottimi giocatori, veloci, pericolosi. Di Francesco, dopo anni un po’ così e così, si sta guadagnando una rivalsa. Tuttavia, ho rivisto unfluido. A Monza, dopo lo svantaggio, si è rivisto l’entusiasmo, la voglia di cercare quei movimenti a cui ci avevano abituato”. Potrà ...