Di Canio ritrova il suo vecchio nemico in diretta | Rio Ferdinand si frappone | “Non picchiatevi”

(Di martedì 9 aprile 2024) Gli incontri in campo fra Keown e Dinon sono mai stati troppo pacifici: Rioscherza intv ricordando un episodio tra i due che è costato carissimo all'italiano.

De Canio: "Conte starà impazzendo senza campo. Alla Juventus quando si trovò Pirlo..." - Luigi De Canio, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Conte starà impazzendo senza campo, Antonio ama tantissimo il campo come tutti gli allenatori. Ha ...tuttojuve

Amerini su Thiago Motta: "Fa un calcio bellissimo ed è pronto per una big" - L'ex centrocampista di Fiorentina e Vicenza, Daniele Amerini, ha parlato del futuro di Thiago Motta a Tv Play. Ecco le sue parole: "Quest'anno il Bologna sta giocando un ...tuttojuve

IL PENSIERO - Lo Monaco: “Conte-Napoli, ci sono le condizioni per chiudere" - Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a "Radio Goal", in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: "Manna si ritrova catapultato a gestire in prima persona una squadra che è tra l ...napolimagazine