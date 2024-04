Destiny 3 è in sviluppo presso Bungie con il nome in codice Payback | per un rumor

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 9 aprile 2024) Secondo un nuovo3 è attualmente in, con questo nuovo gioco che sarebbe attualmente contraddistinto dalin” all’interno del team di Sony. A condividere questa nuova indiscrezione è stato The Game Post, un portale online che in passato ha riportato alcuniche si sono poi rivelati effettivamente veritieri. Fatta questa precisazione, il sito ha segnalato che nella giornata 28 febbraio 2024 un utente Reddit, chiamato “32638272187”, ha pubblicato un commento sul subreddit di2Leaks riguardante un nuovo “sistema” in arrivo con l’espansione La Forma Ultima e chiamato Prism, aggiungendo che avrebbe permesso “ai giocatori di mescolare ed abbinare abilità di ...