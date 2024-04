Depressione incurabile | sceglie l’eutanasia a 28 anni | “Morirò a maggio | nel salotto di casa | con i gatti e il mio fidanzato”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Può una ragazza di soli 28, fisicamente in buone condizioni di salute, ma che soffre dadi una grave forma di, decidere di togliersi la vita legalmente? In Olanda evidentemente sì, visto che la notizia arriva proprio da lì. La protagonista di questa agghiacciante storia si chiama Zoraya ter Beek, 28enne olandese con un disturbo della personalità e dello spettro autistico. La giovane ha deciso di porre fine alla sua lunga lotta contro la malattia ricorrendo al. Inevitabili le polemiche.Leggi anche: L’ex Premier olandese Dries Van Agt si è tolto la vita insieme alla moglie conLa legge olandese sul, considerata una delle più progressiste al mondo, permette infatti alle persone di fare la scelta di togliersi la vita nel caso in ...