Dengue, Oms Europa: "In Italia oltre 100 casi da inizio anno" - "Dall'inizio del secolo, il numero di casi segnalati di Dengue è aumentato di 8 volte". E il virus ora colpisce "oltre 130 Paesi, inclusa l'Italia, che ha segnalato oltre 100 casi dall'inizio di quest ...adnkronos

Green pass. Kluge (Oms Europa)…" - Cinque anni fa, l’idea che il mondo intero potesse essere bloccato per settimane sarebbe stata impensabile. Ma allora, così sarebbe stata anche l’idea di fosse comuni a New York, un governo repubblica ...informazione

Siliquini (SItI): "In Italia nessun allarme Dengue, vaccinazione non consigliabile" - (Adnkronos) - "La Dengue in Italia non rappresenta un problema di sanità pubblica per la popolazione, semmai deve esserlo per gli amministratori locali perché ormai abbiamo una densità di zanzare anom ...palermomania