Delitto Yara Gambirasio | il 13 maggio davanti a giudici Bergamo difesa vedrà reperti

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Il 13i difensori di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di, potranno vederealla Corte d'Assise didell'inchiesta che portò all'arresto del muratore. La possibilità di vederli ma senza analizzarli, come chiesto invece dalla, era stata sancita dalla Cassazione il 16 febbraio scorso. "La Corte Assise - avevano scritto gli 'ermellini' - dovrà consentire alladi Bossetti la ricognizione dei, nei limiti già autorizzati in precedenti provvedimenti, stabilendo contestualmente le opportune cautele idonee a garantirne l'integrità. All'esito della ricognizione, se laavanzerà nuova specifica richiesta, la Corte di ...

