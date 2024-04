Delitto Aosta | un testimone incontrò la vittima prima della morte | “Era con un ragazzo | sembravano due vampiri Cercavano cibo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) “Martedì mattina, il 2 di aprile, quei due ragazzi erano qui davanti. Camminavano, erano a piedi. Lei molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra. Erano vestiti come due dark, tutti di scuro. Come quei ragazzi che venerano la. Ho pensato: due. E ho pensato anche un’altra cosa, per cui adesso provo molta vergogna: lei era così pallida che sembrava un cadavere. Non riesco più a dormire sapendo quello che è successo”. Così unracconta alla Stampa di aver incontrato la ragazza trovata morta in una chiesa abbandonata a La Salle, in Valle d’, pochi giorniscoperta del cadavere. Il corpogiovane, scoperto da alcuni escursionisti, presentava ferite all’addome e un profondo taglio al collo: ...