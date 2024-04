Del Piero e la ‘casa’ del Bernabeu | «Segnare due gol qui…»

(Di martedì 9 aprile 2024) Alessandro Del, ex attaccante e capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel ruolo di inviato a bordo campo Alessandro Del, ex attaccante e capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel ruolo di inviato a bordo campo nel match tra Real e City. Le sue dichiarazioni: DEL– «La sensazione

Valeri Bojinov , ex attaccante della Juve ntus e della Fiorentina, ha rilasciato un`intervista in esclusiva a IlBianconero. Tra i temi affrontati,... (calciomercato)

"Apprendiamo con piacere che il Comune parteciperà all’asta per l’acquisto dell’area ex-Pierotti". La segreteria Pd esprime soddisfazione visto che "lo proponemmo sin da subito, all’indomani del ... (lanazione)

Presentazione del libro “SENZA LIMITI - Vita e opera di Antonio Del Donno” - Si terrà Venerdì 12 aprile 2024 presso il MAXXI di Roma la presentazione del libro “SENZA LIMITI – Vita e opera ...reportweb.tv

Guardiola stupisce, De Bruyne in panchina: “Non è più lo stesso” - A parlarne è stato Del Piero negli studi di Sky: “De Bruyne non è ancora al 100%, nonostante abbia giocato una grande partita contro il Crystal Palace. Possiamo dire che non è il De Bruyne dello ...footballnews24

De Bruyne fuori contro il Real. Del Piero: "Non è quello dello scorso anno" - Presente negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha così commentato l'esclusione di Kevin De Bruyne dall'undici titolare scelto da Guardiola per affrontare ...tuttojuve