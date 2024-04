“Dei dark | due vampiri” Il supertestimone del femminicidio di Aosta

(Di martedì 9 aprile 2024) Continuano le indagini sul caso dell'omicidio di una donna trovata senza vita in una chiesa diroccata in frazione Equilivaz. A La Salle, vicino, La Stampa ha intercettato un testimone che racconta ciò che ha visto poco prima del ritrovamento, datato venerdì 5 aprile: “Non c'è nessun furgone bordeaux in questa storia. Sono sicuro perché li ho visti. Martedì mattina, il 2 di aprile, quei due ragazzi erano qui davanti. Camminavano, erano a piedi. Lei molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra. Erano vestiti come due, tutti di scuro. Come quei ragazzi che venerano la morte. Ho pensato, ecco due. E ho pensato anche un'altra cosa, per cui adesso provo molta vergogna, lei era così pallida che sembrava un cadavere. Non riesco più a dormire sapendo quello che è successo”. “Mi ...

