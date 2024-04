Def | via libera del Consiglio dei Ministri all’ultimo documento prima della rivoluzione Ue

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 aprile 2024) Oggi ildeiha approvat l’ultimodi economia e finanzadell’arrivo delle nuove regole di governance dell’Ue. Il testo, a differenza del passato, si limiterà a presentare dati tendenziali senza scoprire le carte su quelli di programma. E’ senza dubbio una novità rispetto al passato ma se si analizza il contesto in cui il governo sta lavorando non c’è da strapparsi i capelli o urlare allo scandalo, come molti giornaloni hanno invece fatto in questi giorni. La scelta di omettere i dati programmatici è il frutto di due fatti. Il primo è che si deve ancora capire quale Patto di Stabilità si deciderà in Ue, e questo avrà inevitabili effetti sulla finanziaria 2025. Non ha dunque senso approvare un Def “classico” con cifre e stanziamenti, magari anche interessanti, per poi dover fare marcia ...