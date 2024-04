Def | tributi e imposte su successioni e bollo Le decisioni del Cdm

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 aprile 2024 – A Palazzo Chigi è iniziata la seduta del consiglio dei ministri. All'ordine del giorno, tra le altre cose, il Documento di Economia e Finanza (Def); l'esame preliminare di disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sullee donazioni, dell'imposta die degli altriindiretti; la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

