Def | Pil 2024 all’1% | il debito sale al 137 | 8% Giorgetti | «Obiettivo taglio cuneo anche nel 2025»

Il consiglio dei ministri ha approva to il Documento di economia e finanza in versione ultra slim. Ossia senza indicare quali saranno i tagli alla spesa e le misure correttive che il governo sarà ... (ilfattoquotidiano)

Nella Nadef il Pil programmatico per quest’anno era al +1,2%. debito al 137,8% quest’anno, per poi aumentare al 138,9% nel 2025 e al 139,8% nel 2026 (ilsole24ore)

Il consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza. Il Pil del 2024 è stato fissato al +1%. Nella Nadef il Pil programmatico per quest'anno era al +1,2%. Peserà l'impatto ... (affaritaliani)

Il Def all'esame del Cdm, il governo punta a semplificare la successione e Giorgetti esclude una Manovra correttiva - Il rapporto deficit/Pil nel 2024 dovrebbe essere confermato al 4,3 ... Sono queste alcune delle previsioni in vista del Def, il Documento di economia e finanza, che arriva martedì all'esame del ...msn

Def 2024 approvato in Cdm: il Pil all’1% è sotto le attese e Giorgetti annuncia altri tagli - Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def, Documento di economia e finanza. Il Pil del 2024 viene fissato al +1%. Ma contestualmente cresce anche il rapporto fra Debito e Pil, che viene stabilito ...quifinanza

Def ma non solo: Giorgetti su tassi Bce, Mps e TIM - In occasione del varo del Def da parte del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti oggi non ha parlato ‘solo’ delle nuove stime sul debito, deficit e Pil Italiano. Nel corso della conferenza stamp ...finanzaonline