Def | Pil 2024 all’1% | da Cdm via libera

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Disco verde del Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza. Il Pil per il 2024 è stato stimato all'1. E' quanto riferiscono fonti di governo a Cdm in corso. (liberoquotidiano)

Def: debito sale ma resta sotto 140%, nel 2024 è al 137,8% - Debito al 137,8% quest'anno, per poi aumentare al 138,9% nel 2025 e al 139,8% nel 2026.ansa

