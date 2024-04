Def | nel 2024 una crescita dell’1% Il debito sale al 137 | 8% | Giorgetti | Colpa del Superbonus

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) Nel Def approvato stamane dal Consiglio dei ministri, per illadel Pil attesa è pari al +1%, di poco inferiore all’1,2% previsto nella Nadef. Il rapporto Deficit/Pil è 4,3%, lo stesso livello del quadro programmatico della Nadef, mentre il/Pil al 137,8%. Nel 2025 laattesaal +1,2, il rapporto Deficit/Pil 3,7 (contro il 3,6% della Nadef) e/Pil al 138,9. Nel 2026 laè al +1,1%, il rapporto Deficit/Pil al 3% (contro il 2,9% della Nadef) e il/Pil 139,8. Nel 2027 il Pil è al +0,9%, il deficit/Pil al 2,2% e il/Pil 139,6%. Ilpubblico in risalita previsto dal Def “è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa delnei ...