Def | la linea della vaghezza L’opinione di Cangini

(Di martedì 9 aprile 2024) Lo scorso settembre, riprendendo un appelloFondazione Luigi Einaudi e dell’Istituto Bruno Leoni, Formiche.net segnalò al governo in generale e al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in particolare l’opportunità di procedere tempestivamente ad una seria revisionespesa pubblica. Era chiaro sin da allora che con le nuove regole di bilancio e con un Pil che arranca la manovra economia dell’anno successivo sarebbe stata problematica per l’Italia e potenzialmente deflagrante per la maggioranza di governo. Beh, ci siamo. Nasce, dunque, da una complessità contabile largamente annunciata l’ambiguità del Documento di economia e finanza (Def) licenziato oggi dal Consiglio dei ministri. Un Def che, cosa inedita per un governo compiutamente in carica, si limita a tracciare un quadro tendenziale omettendo di avventurarsi sul piano macroeconomico ...