Def in Cdm | sul tavolo anche restyling imposte successione e bollo

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Disco verde del Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza. Il Pil per il 2024 è stato stimato all'1. E' quanto riferiscono fonti di governo a Cdm in corso. (liberoquotidiano)

Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di economia e finanza. Il Pil del 2024 è stato fissato al +1%. Nella Nadef il Pil programmatico per quest'anno era al ... (quotidiano)

Def, successioni e donazioni si cambia: per l'eredità arriva la dichiarazione precompilata | Addio al Superbollo - Un'imposta unica in misura fissa, semplificazioni per gli automobilisti, la detassazione dei trasferimenti di impresa ai familiari. Ecco le principali novità del Decreto economia e finanza ...tgcom24.mediaset