Def in bianco | una misura da governo dimissionario Ora potrebbe costarci molto caro | oltre 19 mld di deficit

(Di martedì 9 aprile 2024) Cresce l'attesa per il Def, oggi è la giornata decisiva per la presentazione del Documento di economia e finanza. Il Tesoro sta seriamente valutando l'ipotesi di seguire la scia utilizzata in precedenza solo in due occasioni, ma in circostanzediverse rispetto a quelle attuali. Se verranno resi noti, infatti, solo i dati di tendenza dei conti pubblici - si legge su Il Corriere della Sera - si seguirebbero le orme dell'esecutivo Paolo Gentiloni nell’aprile del 2018 e di Mario Draghi nel settembre del 2022. Ma in quei due casi si trattava di governi dimissionari, dopo elezioni che avevano del tutto cambiato il quadro politico. In questo di unsaldamente in sella con tre anni e mezzo di vita davanti. Ciò che dovrebbe saltare all’occhio nel Def annunciato oggi in Consiglio dei ministri, è che esso somiglia — per vari aspetti — alla nota di ...

Meloni e Giorgetti studiano un piano per il Def, l'obiettivo sarebbe quello di non indicare le esatte cifre del provvedimento sperando di trattare condizioni migliori con la nuova Commissione Ue.

Il Def in bianco del governo. Niente numeri in attesa dell'Ue - Un Def fotocopia o quasi di settembre. "Asciutto", lo definiscono fonti di governo. L'azzardo della destra verso l'Europa e i mercati sarà palese oggi, quando il Consiglio dei ministri approverà il Do

Sanità, tasse e pensioni. I conti che non tornano del Def dei misteri - Il governo non vuole prendere atto degli effetti devastanti del Superbonus. I possibili interventi per trovare nuove risorse rinviati a dopo le elezioni