Def | Giorgetti | “L’obiettivo è confermare il taglio del cuneo fiscale anche nel 2025”

(Di martedì 9 aprile 2024) “Ci sono degli impegni che intendiamo mantenere come quello della decontribuzione, che scade nel 2024 e vogliamo assolutamente replicare nel. È un impegno che vogliamo mantenere”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlonel corso della conferenza stampa convocata dopo l’approvazione del Def in Consiglio dei Ministri L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nella Nadef il Pil programmatico per quest’anno era al +1,2%. debito al 137,8% quest’anno, per poi aumentare al 138,9% nel 2025 e al 139,8% nel 2026 (ilsole24ore)

Via libera del Consiglio dei ministri al Documento di Economia e Finanza. Nel Def la stima sul Pil 2024 viene ridotta a +1% dal +1,2% previsto nella Nadef 2023. Il Documento approvato dal Consiglio ... (lanotiziagiornale)

Effetti del Def in bianco. Bonus mamme, canone Rai e tagli alle tasse: tutte le misure che entrano in un limbo - Con il nuovo documento di economia e finanza, contentente dati tendenziali e non programamtici, quasi una decina di misure una tantum rischia di decadere ...huffingtonpost

Def, la linea della vaghezza. L’opinione di Cangini - Era chiaro sin da settembre che con le nuove regole di bilancio e con un Pil che arranca la manovra economia dell’anno successivo sarebbe stata problematica per l’Italia e potenzialmente deflagrante p ...formiche

Def, Giorgetti: Tiene conto di nuove regole di bilancio fiscale decise in sede Ue - (Agenzia Vista) "Questo Def tiene conto di quelle che sono le decisioni, o meglio la rivoluzione, delle regole di bilancio fiscale in sede ...stream24.ilsole24ore