Def | Giorgetti ha detto che non rispetteremo le regole del patto di stabilità | scivolone o astuzia?

(Di martedì 9 aprile 2024) La legge stabilisce che entro il 10 aprile di ogni anno il ministro dell’Economia presenti alle camere il Def, il Documento di economia e finanza. È il primo passo, quello decisivo, per avviare l’iter del bilancio dello Stato. Ci possono essere delle sorprese, sia negative che positive. L’anno scorso il ministro, truccando un po’ i conti della crescita, ha ricavato i 4 miliardi per ampliare la fiscalizzazione degli oneri sociali voluta da Meloni, poi trasformatisi rapidamente in disavanzo perché i soldi non c’erano. Quest’anno non sembra che la situazione possa essere ritoccata nello stesso modo. Però la febbre populista di questo governo è sempre più alta e c’è grande attesa per i conti ufficiali del ministero. Il governo Meloni ha deciso di non seguire ledel ciclo economico-elettorale studiato dagli economisti. Queste ...