Def | Giorgetti dice che il peggioramento dei conti è colpa del Superbonus | “Impatto devastante”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Def è stato approvato, con stime al ribasso per l'economia italiana per i prossimi anni. Il ministro dell'Economia Giancarloha scaricato le colpe suledilizio: "Non auspicavamo questo disastro, questo complica il quadro", ha detto.