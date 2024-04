(Di martedì 9 aprile 2024) Un indebitamento netto pari al 4,3% del Pil, che si ridurrà al 3,7% nel, al 3% nel 2026 e al 2,2% nel 2027. E' quanto indicato nel quadrodel Def approvato dal consiglio dei ministri. Il dato del 2024 coincide con la stima programmatica della Nadef, ma si discosta lievemente dai numeri indicati per gli anni successivi: per illa Nadef fissava l'asticella delal 3,6% e per il 2026 al 2,9%.

Il ministro dell’ Economia e delle Finanze: il debito pubblico è una zavorra per tutti gli italianiIl ministro dell’ Economia e delle Finanze: il debito pubblico è una zavorra per tutti gli ... (corriere)

Cresce l'attesa per il Def, oggi è la giornata decisiva per la presentazione del Documento di economia e finanza. Il Tesoro sta seriamente valutando l'ipotesi di seguire la scia utilizzata in ... (affaritaliani)

Il tabù, questa volta, lo ha infranto direttamente Giancarlo Giorgetti. La scadenza del 2026 per completare le opere del Pnrr , il Piano di ripresa e resilienza, non dovrebbe essere considerata... (ilmattino)

Def: deficit tendenziale al 4,3% quest'anno, 3,7% nel 2025 - Un indebitamento netto pari al 4,3% del Pil quest'anno, che si ridurrà al 3,7% nel 2025, al 3% nel 2026 e al 2,2% nel 2027. E' quanto indicato nel quadro tendenziale del Def approvato dal consiglio de ...ansa

Il Cdm approva il Documento di economia e finanza, Pil all’1% e debito al 137,8% nel 2024 - Quello appena approvato dal Consiglio dei ministri è un Def "light", che ribadisce le stime su Pil, deficit e debito fatte lo scorso autunno ...fanpage

Per il taglio delle tasse sul lavoro se ne riparla a settembre. Il Def di Giorgetti è quasi in bianco - Le nuove regole europee sono ancora in via di approvazione. Il governo ne approfitta per prendersi fino all'autunno per scoprire le sue carte su taglio del ...huffingtonpost