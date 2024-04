(Di martedì 9 aprile 2024)al 137,8% quest'anno, per poi aumentare al 138,9% nel 2025 e al 139,8% nel 2026. Così, nel quadro tendenziale del Def visionato dall'ANSA, l'unico indicato nel Documento approvato dal cdm, ilinverte la rotta rispetto al sentiero di discesa indicato nella Nadef, anche alla luce del dato del 2023 chiuso, in base ai dati Istat con un calo deciso, al 137,3% del Pil. Nel quadro programmatico indicato nella Nadef in autunno, ilcalava progressivamente dal 140,1% delal 139,9% del 2025, fino al 139,6% del 2026.

Il Documento di economia e finanza (Def) dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana: il Governo lima le stime di crescita , che però non si discostano troppo dalle ultime ... (fanpage)

La Commissione europea si prepara ad avviare una procedura per deficit eccessivo nei confronti di 12 paesi europei, come anticipato dal Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Questo sembra ... (ilgiornaleditalia)

Def: debito sale ma resta sotto 140%, nel 2024 è al 137,8% - debito al 137,8% quest'anno, per poi aumentare al 138,9% nel 2025 e al 139,8% nel 2026.ansa

Via libera del Cdm al Def, Pil 2024 al +1% - Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di economia e finanza. Il Pil del 2024 è stato fissato al +1%. Nella Nadef il Pil programmatico per quest'anno era al ...ansa

Per il taglio delle tasse sul lavoro se ne riparla a settembre. Il Def di Giorgetti è quasi in bianco - Le nuove regole europee sono ancora in via di approvazione. Il governo ne approfitta per prendersi fino all'autunno per scoprire le sue carte su taglio del ...huffingtonpost