Def | Calenda | ‘no quadro programmatico per europee | è vergognoso’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “La mancanza delè legato alle elezionie al problema di trovare le risorse per confermare i tagli delle tasse una tantum. Non è serio, non ha precedenti ed è vergognoso. Abbiamo sempre riconosciuto l’impatto dello sciagurato superbonus, ma qui non ci sono giustificazioni per uno scempio istituzionale a fini elettorali. Siete al Governo non sul prato di Pontida”. Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo. L'articolo CalcioWeb.